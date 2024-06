MotoGp, Marc Marquez correrà in Ducati dal 2025

MotoGp, Marc Marquez correrà in Ducati dal 2025

Il colpo di scena sembra essere avvenuto dopo il GP d’Italia, disputato questo fine settimana sul circuito del Mugello. All’inizio era stato annunciato che Jorge Martín sarebbe stato il compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale, ma ora le carte in tavola sono cambiate.

La decisione del team

Le dichiarazioni di Marquez secondo cui la Pramac non sarebbe stata un’opzione, hanno fatto scattare un campanello d’allarme tra i dirigenti del marchio italiano, che si sono mossi nel tentativo di trattenere il pilota di Cervera in squadra. Secondo i media, la Ducati ha organizzato i colloqui nel weekend. Sembrerebbe che l’otto volte iridato abbia dato un ultimatum, che ha convinto il team di Borgo Panigale a puntare su di lui a discapito degli altri contendenti, Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Martin all’Aprilia

Il madrileno sarà il sostituto di Aleix Espargaro in Aprilia. “Jorge Martin non poteva che essere il pilota ideale per garantire la continuità dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargaro, da sempre amico e mentore di Martin” si legge nel comunicato diramato dalla divisione sportiva “Ha firmato un contratto pluriennale con Aprilia Racing a partire dal 2025, e il team e l’intero Gruppo Piaggio danno il benvenuto al pilota che meglio rappresenta la loro volontà di affermarsi ai vertici della MotoGP“. Bastianini, attuale compagno di squadra di Pecco, potrebbe invece siglare un accordo con la KTM.