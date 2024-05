MotoGP, Aleix Espargaro si ritira e scoppia in lacrime: “Lascio per la famiglia”

Aleix Espargaro ha deciso di lasciare la MotoGP a fine stagione. Lo ha annunciato in lacrime, spiegando che ha preso questa decisione per la sua famiglia.

Aleix Espargaro ha deciso di ritirarsi e lasciare la MotoGP a fine stagione. Lo ha annunciato prima del GP della Catalogna, senza riuscire a trattenere le lacrime. “Alla fine della stagione mi ritirerò come pilota MotoGP full time” ha annunciato, per poi ripercorrere il suo percorso, spiegando di aver avuto una lunga carriera piena di vittorie e di aver commesso diversi errori. “Ho corso con il cuore e sono felice di questo” ha aggiunto.

Espargaro ha spiegato le motivazioni del suo ritiro. “La testa oggi mi dice che sono molto veloce, ma proprio i cuore mi chiede oggi di stare di più a casa, di godermi di più la mia famiglia e i miei figli” ha spiegato, sottolineando che le ultime tre stagioni sono state un sogno per lui. Espargaro, infatti, ha ottenuto nel 2022 la sua prima vittoria nel motomondiale, un successo storico in quanto è stato il primo per l’Aprilia da quando esiste la MotoGP.

Aleix Espargaro lascia la MotoGP: la sua carriera

Aleix Espargaro, fratello di Pol Espargaro, è nato nel 1989 ed è entrato nel motomondiale quando era giovanissimo. Ha esordito in 125 nel GP di Valencia nel 2004, a soli 15 anni. Dopo diversi anni senza grandi risultati ha debuttato in MotoGP nel 2009 con la Ducati, come sostituto di Mika Kallio e Nicolò Canepa. Dopo una stagione intera in MotoGP e il ritorno per un anno in Moto2, ha approdato nella classe regina. Dal 2017 corre per l’Aprilia, ma i primi anni sono stati complicati. Dal 2022, però, le cose sono cambiate e ha ottenuto grandi successi.