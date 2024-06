Croazia-Italia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Croazia-Italia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Per l'attesissima Croazia-Italia dove vederla: in diretta tv dove vedere la partita con Rai Uno, Sky Sport e streaming su Rai Play e Sky Go.

La sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha rappresentato un duro colpo per le aspirazioni di Roberto Mancini e della sua squadra.

Croazia-Italia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Non tanto per il risultato, segnato da un autogol di Calafiori, quanto per il netto dominio espresso dalla Spagna sul campo. Ora, l’attenzione è focalizzata sulla prossima sfida contro la Croazia di Zlatko Dalic, attualmente con un solo punto ottenuto contro l’Albania. Questo incontro determinerà il secondo posto nel Gruppo B: una vittoria della Croazia li porterebbe sopra l’Italia in classifica, mentre un pareggio o una vittoria degli Azzurri garantirebbe il passaggio agli ottavi come secondi, dietro alla Spagna.

Una possibile sconfitta costringerebbe l’Italia a guardare agli altri gruppi e a sperare di qualificarsi come una delle migliori terze, una prospettiva meno sicura e più incerta.

Croazia-Italia: dove vederla in tv e in streaming

Il match è fissato per lunedì 21 giugno 2024, con calcio d’inizio alle ore 21:00 presso lo Stadio di Lipsia. Potrà essere seguito in diretta televisiva su Rai Uno, Sky nei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per lo streaming, sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now, permettendo agli spettatori di seguire l’azione da PC, smartphone o tablet. I telecronisti saranno Rimedio e Di Gennaro per la Rai, e Caressa e Bergomi per Sky, fornendo commenti dettagliati e aggiornamenti sulle azioni della partita.