L’Italia è pronta a sfidare la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. Scopriamo tutti i dettagli sulla partita, data e orario in cui verrà giocata e dove potremo vederla.

Euro 2024, Svizzera-Italia: quando gioca

L’Italia sfiderà la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo il secondo posto conquistato nel Gruppo B, gli azzurri sono pronti per il prossimo passo, la fase eliminatoria del torneo. La partita tra Italia e Svizzera si giocherà sabato 29 giugno, con calcio d’inizio alle ore 18, presso l’Olympiastadion di Berlino.

Euro 2024, Svizzera-Italia: dove vederla

Svizzera-Italia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai1 e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La partita sarà anche visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet e accessibili tramite login dopo l’abbonamento.