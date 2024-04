Isola dei Famosi, gaffe di Edoardo Franco: "Non so chi ca**o votare"

Gaffe in diretta nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi da parte di Edoardo Franco. Il vincitore di Master Chef è diventato l’idolo del popolo social.

Isola dei Famosi: gaffe in diretta di Edoardo Franco

Edoardo Franco, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, è diventato in poco tempo l’idolo del popolo social. L’ex vincitore di Masterchef ha commesso una gaffe proprio nel corso della prima diretta. Pensando di non essere ascoltato ha ammesso in modo colorito di non sapere chi votare.

Cosa ha detto Edoardo Franco nella prima puntata dell’Isola?

Prima di chiamare i concorrenti in confessionale per le nomination, Vladimir Luxuria ha sottolineato: “Non voglio sentire frasi banali come ‘Non li conosco abbastanza, non so chi votare’. Siate sinceri!“. Edoardo Franco, quando è stato il suo turno, ha esclamato:

“Non so chi ca**o votare!”.

Il naufrago pensava di non essere ascoltato, ma Vladimir lo ha subito smentito:

“Mi è sembrato di capire che c’è un po’ di incertezza, anche se l’hai detto in modo più esplicito…”.

Isola dei Famosi: il siparietto tra Edoardo e Sonia Bruganelli

La gaffe di Edoardo ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio dell’Isola dei Famosi. Poco dopo, Franco ha sganciato un’altra perla che ha replicato il momento di ilarità. Al termine della nomination, Sonia Bruganelli gli ha chiesto: “Ma fai anche lo psicologo?“. Lui, senza giri di parole, ha replicato: