Bruno Barbieri, la diretta con Edoardo Franco: taglia i capelli al vincitore di Masterchef

In una diretta Instagram seguita da migliaia di persone, lo chef Bruno Barbieri a sorpresa ha tagliato i capelli al vincitore di Masterchef 2023, coem promesso dal vincitore del programma.

Bruno Barbieri taglia i capelli al vincitore di Masterchef

Da Bruno Barbieri a Bruno…barbiere: in una diretta Instagram seguita da più di trentacinquemila follower, il famoso chef ha tagliato i capelli a Edoardo Franco, fresco vincitore di Masterchef 2023.

Edoardo Franco, infatti, nella fase finale del programma aveva promesso che avrebbe tagliato i capelli in caso di vittoria, e così ha fatto.

Piazza Duomo gremita per Edoardo e Bruno

Nella giornata di venerdì 3 marzo, in una piazza Duomo gremita a Milano, Bruno Barbieri ha incontrato Edoardo, che si è presentato all’appuntamento con la sua folta chioma e la felpa con la scritta “Daje”.

Niente taglio a zero o comunqu drastico per il 26enne di Varese. Lo chef ha optato per una spuntatina, che alla fine si è rivelato un caschetto alla Raffaella Carrà.

“Non saprei descrivermi neanche io” , ha dichiarato a Fanpage subito dopo la vittoria di Masterchef,- “è difficile inquadrarmi. Non si è mai visto uno che appena entrato presenta MasterChef al posto dei giudici, ho ca*ato fuori dal vaso, diciamolo. Poi è andata bene. Ho fatto il passo più lungo della gamba però sono rimasto in piedi, perché l’ho fatto con consapevolezza. Sono sempre stato chiaro, so che faccio ridere, che so far caciara, ma sono andato lì con l’intento di stupirli, di vendermi per quello che non sono o per una parte di quel che sono. Ho fatto vedere il mio lato caciarone però con l’intento di fargli vedere quanto valgo. Sono imprevedibile, mettiamola così“.

