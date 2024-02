Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha tenuto un'esibizione da solista durante il gala di beneficenza MusiCares Person of the Year 2024

Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha recentemente tenuto un’esibizione da solista al Los Angeles Convention Center durante il gala di beneficenza MusiCares Person of the Year 2024, dedicato a Jon Bon Jovi. In questo evento di prestigio, David ha sfoggiato un look total black impreziosito da gioielli di diamanti, mostrando un’eleganza senza tempo.

Un evento di beneficenza di grande risonanza

Il gala di beneficenza MusiCares Person of the Year è un momento di grande importanza nel panorama musicale internazionale. Quest’anno, Jon Bon Jovi è stato il protagonista indiscusso, riconosciuto non solo per la sua eccezionale carriera musicale ma anche per il suo impegno filantropico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama mondiale, tra cui Damiano David dei Maneskin.

L’esibizione di Damiano David: eleganza e raffinatezza

Per omaggiare Jon Bon Jovi, Damiano David ha scelto un outfit di grande impatto visivo. Indossava un completo total black firmato Dion Lee, composto da una canotta con dettagli cut e pantaloni oversize, abbinati a eleganti stivaletti Gianvito Rossi. Lo styling curato da Michele Potenza ha conferito al cantante un’aura di raffinata semplicità.

La brillantezza dei gioielli Bulgari

Ciò che ha attirato l’attenzione durante l’esibizione di Damiano David è stata la sua preziosa collana Bulgari da 90 mila euro. Appartenente alla celebre collezione Serpenti, il collier in oro bianco incastonato con diamanti ha dato al suo look un tocco di lusso e glamour. Questo gioiello, chiamato Serpenti Viper, è un’elegante evocazione della bellezza e della seduzione del serpente. Oltre alla collana, Damiano David ha completato il suo look con gli orecchini Bulgari in oro bianco e diamanti circolari, impreziosendo ulteriormente la sua presenza sul palco. David ha dimostrato di essere non solo un talentuoso musicista, ma anche un’icona di stile e eleganza.