Damiano David si trova attualmente negli USA, dove assieme alla sua band, i Maneskin, sta tenendo una serie di concerti in diverse città. Il leader della band è solito condividere sui social diversi scorci della sua vita, lasciando confusi spesso i suoi follower a causa di alcuni post alquanto “arcani”. Per caso Damiano ha nostalgia della sua ex Giorgia Soleri?

Damiano dei Maneskin: l’amore per le tatuate

Damiano David ha condiviso una storia sui social media che ha suscitato ambiguità tra i suoi fan. Alcuni di loro hanno ipotizzato che la storia potesse essere riferita a Giorgia Soleri. Il leader dei Menskin ha postato la foto di una stampante con sopra incollato un adesivo recitante in inglese: “Amo le ragazze tatuate”.

Damiano dei Maneskin: un messaggio sibillino

Come fa notare Leggo, la scritta in questione potrebbe essere alquanto sibillina se consideriamo che Giorgia ha il corpo ricoperto di tatuaggi che, come più volte spiegato dai lei, raccontano la sua storia.

Damiano dei Maneskin non ha rilasciato alcuna spiegazione

Damiano David ha scelto di non fornire alcuna spiegazione riguardo alla storia condivisa su Instagram, mantenendo così un certo mistero attorno alla sua vita personale. Tuttavia, sembra che molti dei suoi fan sognino una possibile riunione con Giorgia Soleri, con cui ha avuto una relazione stabile per oltre cinque anni.