Verissimo, Lorella Cuccarini: "Mia figlia ha semplicemente espresso l'idea dell'amore"

La showgirl e insegnante di canto Lorella Cuccarini, è stata una delle ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 7 ottobre 2023. La professoressa durante la conversazione con Silvia Toffanin ha scelto di raccontarsi a cuore aperto parlando anche della sua esperienza di madre e del legame con la figlia Chiara: “Devo dire che mi ha molto colpito il fatto che ci sia stato così tanto clamore”, sono state le sue parole relative alle dichiarazioni fatte dalla figlia Chiara.

Verissimo, Lorella Cuccarini sulla sua infanzia: “I miei genitori non erano felici insieme”

Lorella Cuccarini raccontato in che modo ha vissuto la sua infanzia. A tale proposito ha spiegato che per lei non è stato facile. I genitori si sono infatti separati quando ancora era una bambina: “Devo dire che per me quel momento è stato quasi liberatorio perché comunque, prima che capitasse, non c’era serenità dentro casa. Poi, i miei genitori ci sono sempre stati per me. Mio fratello maggiore è stato uno dei miei grandi punti di riferimento”.

Sul coming out della figlia: “Mi ha colpito il fatto che ci sia stato tanto clamore”

La showgirl ha proseguito nel suo racconto, spiegando cosa ha significato essere per lei genitore. Con i figli ha sempre mantenuto una certa fermezza, mostrandosi al contempo una mamma dolce e affettuosa: “In quel periodo c’era bisogno di mettere un po’ le basi dell’educazione. Ma ho sempre unito il saper dire di no come un momento di crescita, agli abbracci, affetto e amore con il quale devono crescere”.

Non ultimo ha parlato delle dichiarazioni della figlia Chiara che ha scelto di vivere l’amore senza etichette e senza barriere: “Lei ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera e di potersi innamorare sia di una ragazza che di un ragazzo. E io ho anche apprezzato questa sincerità. I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere ciò che vogliono. Come ogni genitore ci si augura che i figli siano semplicemente felici”.