Verissimo, Silvia Toffanin sotto attacco: il suo programma non è interessato dal "no trash" di Berlusconi.

La nuova stagione di Verissimo è tornata in televisione, come sempre con la conduzione di Silvia Toffanin. La presentatrice, però, è finita sotto attacco. Qual è il motivo di tanto accanimento? Di mezzo c’è la rivoluzione apportata a Mediaset da Pier Silvio Berlusconi.

Verissimo: Silvia Toffanin sotto attacco

Verissimo è tornato su Canale 5 con una nuova e scoppiettante stagione. Al momento, gli ascolti sono ottimi, motivo per cui il programma condotto da Silvia Toffanin si conferma come uno dei punti cardine di Mediaset. La presentatrice, compagna storica di Pier Silvio Berlusconi, sembra l’unica a non essere stata toccata dalla rivoluzione apportata dall’Ad.

Le critiche a Silvia Toffanin

L’attacco a Silvia Toffanin è stato sganciato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Nell’ultimo numero della rivista, una lettrice, la signora Mariolina da Genova, ha mosso qualche critica alla conduttrice di Verissimo. Si legge:

“Ora la Toffanin mi pare l’unica a fare pettegolezzo. Certe volte provo imbarazzo per le domande intime ai personaggi che intervista”.

La politica no trash di Berlusconi risparmia Silvia Toffanin

Come mai Pier Silvio Berlusconi ha risparmiato Silvia Toffanin? Molto probabilmente, l’Ad Mediaset ha messo Verissimo sullo stesso piano di Uomini e Donne, capendo per tempo che un cambiamento avrebbe portato solo ad ascolti rasoterra come quelli che sta facendo il Grande Fratello.