Loretta Goggi ha detto la sua sulla rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto a Mediaset dopo la morte del padre. La cantante di Maledetta Primavera ha lanciato una vera e propria frecciatina al presidente del Biscione.

Loretta Goggi dice la sua sulla rivoluzione di Berlusconi

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha iniziato una vera e propria rivoluzione a Mediaset. La sua intenzione è quella di eliminare ogni forma di trash e trasformare il Biscione in una televisione pulita, simile alla Rai. Il primo format ad essere rivoluzionato è stato il Grande Fratello, che tornerà in onda l’11 settembre in modo completamente diverso. A dire la sua su quanto sta accadendo alla Rete è stata anche Loretta Goggi, da anni ormai volto fisso di Viale Mazzini.

La frecciatina di Loretta Goggi

Intervistata da Repubblica, Loretta ha sganciato una vera e propria frecciatina. Ha dichiarato:

“Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

La Goggi non ha peli sulla lingua, ma il suo ragionamento appare leggermente contraddittorio.

Loretta Goggi riconfermata a Tale e Quale Show

In attesa di vedere il nuovo Grande Fratello, sappiamo che Loretta è stata riconfermata a Tale e Quale Show come giudice. In merito allo show di Carlo Conti ha dichiarato:

“Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minima, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti. (…) Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico”.

Anche in queste dichiarazioni si legge una chiara frecciatina al Grande Fratello, non trovate?