Francesca Fagnani, il retroscena su Mentana: "Mi ha corteggiata a lungo"

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno sempre vissuto la loro storia d’amore stando lontani dalle luci dei riflettori, e per la prima volta la conduttrice di Belve ha svelato come ha avuto inizio la loro liaison.

Francesca Fagnani: la relazione con Enrico Mentana

Francesca Fagnani non ha nascosto che lei ed Enrico Mentana hanno sempre desiderato vivere la loro liaison con il massimo riserbo e per la prima volta lei stessa ha raccontato ad Oggi alcuni retroscena sugli inizi della loro laision che, a quanto pare, non sarebbe iniziata con un colpo di fulmine. “Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”, ha precisato, svelando che lei e il giornalista si sarebbero conosciuti in montagna grazie ad amici comuni.

E ancora: “Non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro”. Oggi la conduttrice di Belve ha un ottimo rapporto anche con i quattro figli che Mentana ha avuto dalle sue precedenti relazioni. Quanto all’idea di avere un figlio, lei stessa ha ammesso: “Non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli”. Lei ed Enrico Mentana continuano a godersi la loro vita familiare stando lontani dalle luci dei riflettori.