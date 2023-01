Catechista e autista di scuolabus arrestati per pedopornografia: più di 1500 foto e video nel pc, un anno di indagine della polizia e cinque persone fermate con 26 denunce a piede libero.

Ad operare la Polizia di Stato di Firenze che ha condotto l’operazione insieme con il Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale.

Pedopornografia, arrestati catechista e autista

A dare menzione accurata dell’indagine la dirigente della polizia postale a capo dell’operazione, Lorena La Spina, che ha ragguagliato Fanpage. “Attraverso le indagini abbiamo individuato dei link di accesso a un servizio di cloud storage all’estero utilizzato anche per scaricare materiale pedopornografico che ha permesso di individuare centinaia di utenti a livello nazionale”.

I risultati dell’operazione “Dictum”

Il fascicolo è uno stralcio dell’operazione “Dictum”, supportata operativamente “dal Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale ed originata da un’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la “Lombardia”. In quel caso i poliziotti hanno setacciato le attività di oltre 1.700 utenti residenti in Italia. Di essi 31 erano in Toscana e cinque sono finiti arrestati: avevano migliaia di foto e video di minori “coinvolti in atti sessuali con adulti o con altri minori, oltre che in atti di autoerotismo, che venivano scaricate da internet e poi catalogate in base alla tipologia”.