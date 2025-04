Il contesto della protesta

In un clima di crescente tensione geopolitica, il Movimento 5 Stelle (M5S) ha organizzato una manifestazione a Roma per esprimere il proprio dissenso contro il piano di riarmo dell’Unione Europea. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha sottolineato l’importanza di costruire un’alternativa politica che metta al centro la pace, la sanità e l’istruzione, piuttosto che l’aumento della spesa militare. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti dell’opposizione, tra cui membri del Partito Democratico (Pd), che hanno condiviso il palco con i rappresentanti del M5S.

Le voci della protesta

Durante il corteo, i manifestanti hanno esibito cartelli e striscioni che criticano le politiche del governo Meloni, accusato di aver approvato il piano di riarmo senza un mandato popolare. Le frasi incisive e provocatorie, come “Mettete Meloni nei vostri cannoni”, hanno risuonato tra le vie della capitale, evidenziando il malcontento di una parte della popolazione contro l’allocazione di fondi per gli armamenti a discapito di settori cruciali come la sanità e l’istruzione. Conte ha dichiarato: “Oggi arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l’Europa, una follia”.

Unione delle forze politiche

La manifestazione ha rappresentato un momento di unità tra diverse forze politiche, nonostante le differenze ideologiche. Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, ha evidenziato l’importanza di unire le forze per opporsi a un governo che, a suo avviso, ha isolato l’Italia in Europa. La protesta ha visto anche la partecipazione di gruppi giovanili, che hanno portato slogan come “Meloni e Crosetto toglietevi l’elmetto”, sottolineando la necessità di un approccio pacifico e diplomatico alle crisi internazionali.

Le mobilitazioni in altre città

Non solo Roma, ma anche Milano ha visto una giornata di mobilitazioni. Diverse manifestazioni si sono svolte nel centro della città, tutte unite da un comune “no” alla guerra. Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, ha guidato una manifestazione per la pace, denunciando l’Unione Europea come una “dittatura guerrafondaia”. Le mobilitazioni hanno avuto come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze delle politiche di riarmo e sull’importanza di investire in settori sociali fondamentali.