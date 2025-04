Il contesto del femminicidio

Il femminicidio di Ilaria Sula, una giovane studentessa di 22 anni, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. La vittima, originaria di Terni, è stata brutalmente aggredita nell’appartamento di un ex fidanzato, Mark Antony Samson, il quale è attualmente in stato di arresto. Le indagini della Procura di Roma stanno cercando di ricostruire non solo la dinamica dell’omicidio, avvenuto il 26 marzo, ma anche il possibile coinvolgimento dei genitori di Samson, che potrebbero aver avuto un ruolo nell’occultamento del corpo.

Il ruolo dei genitori nell’indagine

Secondo le ultime informazioni, gli inquirenti stanno esaminando attentamente gli spostamenti del padre di Samson, il quale ha dichiarato di non essere presente in casa al momento dell’omicidio. Tuttavia, la madre del giovane è sotto la lente d’ingrandimento, poiché si sospetta che possa aver aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine e a disfarsi del corpo di Ilaria, che è stato trovato in una valigia in un burrone a Poli, a circa 40 chilometri da Roma. La posizione della madre è ancora incerta, ma potrebbe affrontare accuse di concorso nell’occultamento di cadavere.

Le dichiarazioni di Mark Antony Samson

Durante l’interrogatorio di convalida, Samson ha cercato di minimizzare il suo coinvolgimento, affermando di aver agito da solo e di non aver premeditato l’omicidio. Ha raccontato di aver ripulito la stanza dopo aver acquistato degli stracci e di aver gettato il tappeto insanguinato e il coltello in un cassonetto vicino casa. Tuttavia, le autorità nutrono dubbi sulla sua versione, in particolare riguardo all’orario della morte di Ilaria, suggerendo che il decesso potrebbe essere avvenuto ore prima rispetto a quanto dichiarato.

Le indagini continuano

Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sull’analisi dei tabulati telefonici e dei dispositivi elettronici sequestrati a Samson e alla vittima. Questi dati potrebbero rivelare informazioni cruciali per comprendere la verità dietro questo tragico evento. Intanto, i funerali di Ilaria Sula sono stati programmati per lunedì, con un corteo funebre che partirà dalla sua abitazione di Terni. La comunità è in lutto e chiede giustizia per la giovane vita spezzata.