Tensione in centro a Milano

Milano è stata teatro di tensioni e brevi scontri durante un corteo di protesta contro il decreto sicurezza. I manifestanti, riuniti in piazza San Babila, hanno dato vita a una manifestazione che ha visto la partecipazione di diverse anime, tra cui gruppi pro Palestina e oppositori delle politiche del governo Meloni. Il corteo, partito con lo striscione “No al golpe burocratico, contro il governo Meloni”, ha preso direzione verso la Prefettura, creando un clima di attesa e preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Intervento delle forze di polizia

Le forze di polizia, schierate a protezione della Prefettura, hanno dovuto intervenire per mantenere l’ordine. In via Donizetti, si è verificata una breve carica di alleggerimento contro alcuni manifestanti che tentavano di portare uno striscione. Questo intervento ha generato momenti di confusione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né tra i manifestanti né tra le forze dell’ordine. La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, consentendo al corteo di riprendere il suo percorso.

Il proseguimento della manifestazione

Dopo il breve tafferuglio, il corteo ha continuato il suo cammino attraverso le vie del centro, dirigendosi verso via Mascagni e poi tornando nuovamente in via Borgogna. I manifestanti hanno ripreso a intonare slogan come “Palestina libera” e “Israele criminale”, esprimendo il loro dissenso e la loro solidarietà. La manifestazione ha avuto un carattere pacifico, nonostante i momenti di tensione, e si è conclusa nel punto di partenza, in piazza San Babila, senza ulteriori incidenti.