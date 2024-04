Corea del Nord, Kim Jong un avverte i soldati: "Preparatevi alla guerra"

Sembra che il leader della Corea del Nord sia non poco preoccupato per lo scoppio di un nuovo conflitto. A suggerirlo è stata una sua recente dichiarazione che ha rilasciato durante la visita in un’università militare, Kim Jong un avrebbe infatti sottolineato la necessità per i giovani soldati di tenersi pronti per una guerra ora più che mai.

Soldati pronti per la guerra

È stata l’agenzia di stampa pubblica nordcoreana KCNA a riferire le recenti dichiarazioni di Kim Jong un mentre era in vista, il 10 aprile, alla Università militare e politica Kim Jong-il. Stando a quanto condiviso, il leader ha avuto modo di parlare di quella che ha definito come una “complicata situazione internazionale“.

Ed è poco dopo che ha sottolineato l’importanza per la Corea del Nord di farsi trovare fermamente e perfettamente preparata per una guerra, avvertendo quindi i giovani militari presenti di essere pronti per un probabile conflitto, senza però entrare troppo nei dettagli.

Una Corea del Nord preoccupata

Le parole di Kim Jong un sembrano quindi sottolineare le preoccupazioni per un eventuale conflitto, nonostante sia anche la Corea del Nord ad alzare la tensione tramite i suoi ormai numerosi test missilistici che causano attriti con la Corea del Sud ed il Giappone.