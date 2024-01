Nord Corea, Kim Jong Un minaccia: "In un'ipotetica guerra annienteremmo la Co...

Nord Corea, Kim Jong Un minaccia: "In un'ipotetica guerra annienteremmo la Co...

Kim Jong Un è certamente uno dei leader politici più discussi e spesso la sua Corea del Nord si ritrova invischiata in situazioni al limite che sebrano poter sfociare in sanguinose guerre. Il rapporto tra la Nord Corea e la vicina Corea del Sud, poi, è sempre stato burrascoso e le ultime dichiarazioni del leader di Pyongyang rischiano di riaccendere la miccia.

Kim Jong Un sulla Corea del Sud: possibile guerra

Il presidente della Corea del Nord è andato in visita negli scorsi giorni alle fabbriche di armi e munizioni del suo Paese, accompagnato da alti funzionari del partito e dell’esercito. In quell’occasione, Kim Jong Un ha spiegato che non è nelle intenzioni della Nord Corea iniziare una guerra con i vicini della Corea del Sud, ma ha ribadito che ritiene essere quel Paese il “Primo nemico“. L’agenzia di Stato ‘Kcna’ ha riportato alcune dichiarazioni di Kim: “La Corea del Nord non scatenerà un conflitto unilateralmente, ma non intende nemmeno evitare una guerra” – ha spiegato il leader che poi ha concluso con una minaccia – “Se la Corea del Sud userà le sue forze armate contro la Corea del Nord o ne minaccerà la sovranità e sicurezza, non esiteremo ad annientarla”.

Kim Jong Un sulla Corea del Sud: rapporti tesi

Le due Coree, ancora in guerra da più di 70 anni (firmarono un armistizio e non un vero e proprio trattato di pace negli anni ’50) hanno vissuto periodi di alti e bassi, ma gli ultimi mesi sono stati molto complicati. Negli scorsi giorni, Pyongyang ha aperto il fuoco verso il confine e la Corea del Sud ha risposto. Le tensioni sembrano poter riemergere come nei tempi bui di qualche decennio fa.