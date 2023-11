l satellite spia nordcoreano ha scattato foto di Roma, della Casa Bianca e del Pentagono. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale di Pyongyang.

Corea del Nord: “Satellite spia ha fotografato Roma”

Il satellite spia nordcoreano, lanciato pochi giorni fa da Pyongyang, ha scattato foto di Roma, della Casa Bianca e del Pentagono, dal 25 al 28 novembre. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna, spiegando che le immagini sono già stata viste dal leader Kim Jong-un nell’ambito “dei preparativi per l’operazione del satellite da ricognizione ‘Malligyong-1’, prima dell’inizio della sua missione ufficiale“. Il satellite ha catturato anche scatti della base aerea militare statunitense Anderson e Guam, nel Pacifico, della stazione navale Norfolk e del cantiere navale di Newport News in Virginia. Fotografate anche “quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica“. Il 21 novembre Pyongyang ha effettuato un lancio del satellite da ricognizione e in risposta la Corea del Sud ha annunciato una parziale sospensione dell’accordo militare con il Nord.

Onu, il Consiglio di sicurezza si divide sul satellite spia

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è diviso sull’opportunità di condannare il lancio del satellite spia militare effettuato la scorsa settimana dalla Corea del Nord. Da dicembre 2017 il principale organo di sicurezza dell’organizzazione mondiale non è riuscito ad adottare azioni tangibili, come l’approvazione di una risoluzione o dichiarazione di sanzioni, in risposta all’uso da parte di Pyongyang della tecnologia per missili balistici. La Corea del Nord “sta cercando spudoratamente di sviluppare i suoi sistemi di consegna di armi nucleari” ha dichiarato Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. “Eppure, ci sono due membri permanenti che si sono rifiutati di condannare questo pericoloso lancio e altri simili” ha dichiarato l’inviata degli Stati Uniti, riferendosi a Russia e Cina.