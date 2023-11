Sabato il Ministero degli Esteri della Corea del Nord ha criticato i commenti del Segretario di Stato americano Antony Blinken sulle relazioni di Pyongyang con Mosca, affermando che tali valutazioni “non faranno altro che aumentare la pericolosa tensione politica e militare” nella penisola.

La Corea del Nord critica i commenti di Blinken sui rapporti con Mosca

Blinken si è recato a Seoul all’inizio della settimana, dopo aver partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone. Ha incontrato il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e altri alti funzionari. Durante la visita nella capitale, ha affermato che i legami militari tra Pyongyang e Mosca sono “crescenti e pericolosi” e ha esortato Pechino, il principale alleato della Corea, a frenare il Nord dotato di armi nucleari. Pyongyang, tuttavia, ha definito i commenti del Segretario di Stato “irresponsabili e provocatori“. In base a quanto riportato dall’agenzia di stampa Korean Central News Agency, il Ministero degli Esteri avrebbe dichiarato che i giudizi di Blinken alimentano solo la tensione militare nella regione.

L’asse Pyongyang-Mosca

“Gli Stati Uniti dovrebbero abituarsi alla nuova realtà delle relazioni tra la Repubblica Democratica Popolare di Corea e la Russia” ha aggiunto Pyongyang. Gli alleati storici Russia e Corea del Nord stati sottoposti entrambi a delle sanzioni internazionali. Mosca per l’invasione dell’Ucraina e Pyongyang per le armi nucleari e i programmi missilistici. La loro crescente cooperazione militare, tuttavia, è fonte di preoccupazione per Kiev e i suoi alleati, soprattutto dopo il vertice di settembre tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin. A seguito dell’incontro Seul aveva accusato Pyongyang di aver inviato più di un milione di munizioni di artiglieria per sostenere la guerra di Mosca, in cambio di aiuti sulla tecnologia satellitare, negli sforzi per mettere in orbita il suo primo satellite spia militare. La Corea del Nord ha, tuttavia, dichiarato che “a prescindere da ciò che gli altri possono dire, le relazioni amichevoli e di cooperazione tra la RPDC e la Russia, che aspirano all’indipendenza, alla pace e all’amicizia, si rafforzeranno costantemente“.