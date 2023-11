Secondo le accuse della Corea del Sud, Pyongyang avrebbe fornito diversi tipi di missili alla Russia per sostenere la sua guerra in Ucraina.

La Corea del Nord ha inviato missili alla Russia: l’accusa di Seul

In un briefing con la stampa locale, le forze armate sudcoreane hanno affermato che la Corea del Nord è sospettata di aver inviato a Mosca un numero imprecisato di missili balistici a corto raggio, missili anticarro e missili antiaerei portatili, oltre a fucili, lanciarazzi, mortai e granate. Insieme a Seul, la scorsa settimana anche gli Stati Uniti e il Giappone hanno condannato con forza la presunta fornitura di munizioni ed equipaggiamenti militari alla Russia, sostenendo che tali spedizioni di armi hanno aumentato notevolmente il bilancio umano della guerra in Ucraina.

L’asse Mosca-Pyongyang

La Corea del Nord ha spinto per espandere la cooperazione con la Russia e la Cina a fronte delle prolungate tensioni sulla sicurezza con gli Stati Uniti e delle difficoltà interne causate dalla pandemia. Come segno evidente dei suoi problemi economici, il Paese si sta anche muovendo per chiudere alcune delle missioni diplomatiche all’estero. Sia la Russia che la Corea del Nord hanno respinto le accuse, additandole come infondate. Qualsiasi commercio di armi con Pyongyang, infatti, costituirebbe una violazione delle molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che la Russia, in qualità di membro permanente, aveva precedentemente approvato.

L’incontro con Putin

Le speculazioni esterne sulle spedizioni di armi nordcoreane si sono accese dopo che il leader Kim Jong Un si è recato in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e visitare le strutture militari chiave. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno accusato la Corea del Nord di cercare tecnologie russe per modernizzare il proprio arsenale di armi nucleari e missili, in cambio di spedizioni di armi convenzionali. In un briefing privato, la principale agenzia di spionaggio della Corea del Sud, ha confermato che più di un milione di proiettili di artiglieria nordcoreani sono stati inviati in Russia da agosto, tramite navi ed aerei da trasporto. Secondo il legislatore Yoo Sang-bum, che ha assistito alla riunione, le consegne corrispondono all’incirca a due mesi di proiettili per Mosca.