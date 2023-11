Guerra in Ucraina: la Russia bombarda 118 villaggi

Guerra in Ucraina: Russia bombarda oltre 100 villaggi

Le truppe russe hanno attaccato un record di 118 villaggi situati in 10 regioni ucraini nelle ultime 24 ore. La notizia è stata resa nota da Igor Klymenko, ministro degli Interni ucraino, come riportato da Ukrinform. “Dall’inizio dell’anno, questo è il maggior numero di città e villaggi che sono stati attaccati” ha scritto Klymenko su Telegram. Si tratta di un vero e proprio record dall’inizio della guerra.

Guerra in Ucraina: le ultime novità

L’attacco di 118 villaggi in 24 ore è un vero e proprio record nella guerra tra Ucraina e Russia. Intanto, l’intelligence sudcoreana è convinta che la Corea del Nord stia provvedendo alla maxi fornitura di oltre un milione di proiettili di artiglieria alla Russia. Le forze di difesa aeree ucraine, durante la notte, hanno abbattuto un missile da crociera Kh-59 e 18 dei 20 droni kamikaze Shahed-136/131 lanciati dalla Russia, come reso noto dall’Aeronautica militare di Kiev e riportato da Ukrinform. “Dobbiamo fare tutto il possibile e l’impossibile per resistere. Questo richiede la nostra unità, l’unità di tutta l’Europa, l’unità dell’America, l’unità di tutto il mondo libero. L’unità è l’arma più efficace, precisa e a lungo raggio” ha dichiarato il presidente Zelensky.