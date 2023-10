Guerra in Ucraina, il presidente ucraino si è rivolto agli alleati occidentali. Nel frattempo, Putin accusa Kiev di "ispirare pogrom" in Russia.

Il presidente dell’Ucraina Zelensky, parlando della guerra nel suo paese, e riferendosi ai suoi alleati occidentali, ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto il possibile e l’impossibile per resistere, per riprenderci ciò che è nostro e per dimostrare che la libertà è sicuramente più forte dell’odio e dell’aggressione. Questo richiede la nostra unità, l’unità di tutta l’Europa, l’unità dell’America, l’unità di tutto il mondo libero. L’unità è l’arma più efficace, precisa e a lungo raggio”. Nel frattempo, Putin ha accusato Kiev di “ispirare pogrom” in Russia guidata dai suoi “benefattori occidentali”.

Guerra in Ucraina: riunione dell’Onu

Il 31 ottobre si prospetta una giornata di incontri di grande rilevanza a livello internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha pianificato una riunione dedicata all’Ucraina, affrontando questioni di vitale importanza per la stabilità globale.

Guerra in Ucraina: incontro del Consiglio nordico

Nel frattempo, in Norvegia, si terrà un incontro dei ministri dei paesi del Consiglio nordico, sotto la guida di Jens Stoltenberg, per esplorare tematiche cruciali quali la sicurezza, la sostenibilità e la promozione della cooperazione regionale.

Guerra in Ucraina, GB: “Teplinsky sarebbe al comando del gruppo forze russo Dnipro”

Nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence, il ministero della Difesa britannico ha fatto sapere: “Il colonnello generale Mikhail Teplinsky ha probabilmente assunto personalmente il comando del raggruppamento di forze russo Dnipro, sostituendo il colonnello generale Oleg Makaevich”.