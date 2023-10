Attimi di terrore a Tokyo. Un uomo armato ha preso degli ostaggi in un ufficio postale e si è barricato dentro.

Giappone, uomo armato prende ostaggi in un ufficio postale: attimi di terrore

Un uomo armato ha preso in ostaggio un numero imprecisato di persone all’interno di un ufficio postale a Warabi, centro di Tokyo, in Giappone. “Verso le 14:15 di oggi, una persona ha preso degli ostaggi e si è barricata in un ufficio postale nella zona Chuo 5-chome della città di Warabi. Sembra essere in possesso di quella che sembra essere una pistola” hanno dichiarato le autorità sul loro sito web. “Chiunque si trovi vicino alla scena è invitato a seguire le istruzioni della polizia e ad evacuare secondo tali istruzioni” ha segnalato la polizia in un comunicato.

Giappone, uomo armato prende ostaggi: cosa è successo

Secondo il quotidiano Yomiuri, all’interno dell’edificio potrebbero trovarsi una decina di impiegati. La polizia a chiesto a 300 residenti della zona di evacuare le case, come riferito dal canale tv TB. Le riprese televisiva hanno mostrato la presunta presa di ostaggi da parte di un uomo che indossa una giacca e un berretto scuri, impugnando una pistola. La presa di ostaggi è avvenuta mentre la polizia stava indagando su uno o più spari sentiti dai testimoni nella stessa zona all’inizio della giornata. La polizia ha segnalato che due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Non è ancora chiaro se i due incidenti siano collegati.