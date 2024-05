Robert Kennedy Jr: "Nel 2010 un parassita era entrato nel mio cervello"

Negli ultimi tempi si è parlato molto della salute di Joe Biden e Donald Trump, entrambi anziani, rispettivamente 81 e 77 anni. Si sono sollevate preoccupazioni riguardo a possibili problemi di memoria e salute generale dei due candidati alle prossime presidenziali in USA per la Casa Bianca. Anche Robert Kennedy Jr., una figura politica di rilievo, è stato al centro delle discussioni per la sua salute.

Aggiornamenti sulla salute di Robert Kennedy Jr.

Nel 2010, come riportato dal New York Times, il candidato Robert Kennedy Jr. iniziò a manifestare gravi sintomi di amnesia, temendo di essere affetto da un tumore al cervello simile a quello che aveva causato la morte del suo zio, il senatore Edward M. Kennedy, nel 2009. Durante una dichiarazione del 2012, nel contesto del suo divorzio dalla seconda moglie, Kennedy rivelò che diversi medici avevano individuato un’area scura nelle sue scansioni cerebrali, sospettando un tumore. Tuttavia, un altro dottore neurologo aveva una teoria diversa, ovvero che il problema di Kennedy potesse essere causato da un parassita morto nel cervello.

Verme mangia cervello

Durante una testimonianza, il candidato alla Casa Bianca Robert Kennedy Jr. ha condiviso un racconto sorprendente riguardante la sua salute. Ha descritto di essere stato tormentato da un verme che si era insinuato nel suo cervello, consumandone una piccola parte prima di morire. Secondo gli esperti, il problema potrebbe essere stato causato dalle larve presenti nella carne di maiale cruda, le quali, a loro dire, sarebbero in grado di migrare attraverso il flusso sanguigno.

Candidatura alla Casa Bianca per Robert Kennedy Jr., è nelle condizioni giuste?

Stando alle ultime rivelazioni, il New York Times ha sollevato un punto importante riguardo alla possibile candidatura di Robert Kennedy Jr. alla Casa Bianca, prendendo in considerazione la sua salute. Nonostante i suoi 70 anni e una condizione fisica invidiabile, Kennedy ha affrontato numerosi problemi di salute nel corso degli anni.

Ha subito un intervento chirurgico per un verme nel cervello e ha lottato contro problemi cardiaci, inclusa la fibrillazione atriale, che aumenta il rischio di ictus o insufficienza cardiaca. I suoi ricoveri ospedalieri, almeno quattro, sono stati legati a tali problematiche. Inoltre, ha rivelato di essere stato avvelenato da mercurio, attribuendo ciò alla sua dieta ricca di tonno. Inoltre, Kennedy ha anche dichiarato di aver contratto l’epatite C da giovane per uso di droghe per via endovenosa.

Questi gravi problemi di salute sollevano dubbi sulla sua idoneità per una candidatura presidenziale. La presidenza richiede un’impeccabile salute fisica e mentale, così come una capacità di gestione del carico di lavoro e dello stress senza compromettere le responsabilità presidenziali.