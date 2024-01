Le prossime elezioni americane sono ormai alle porte e i candidati hanno ancora poco tempo per mostrare ai cittadini i loro programmi nel tentativo di convincerli nella scelta verso la corsa alla Casa Bianca.

Presidenziali Usa, Trump parla a Fox News

Mentre Nikki Haley e Ron De Santis si sono sfidati per la prima volta da soli faccia a faccia, Donald Trump ha disertato l’ultimo dibattito repubblicano. Il tycoon, però, ha rialsciato alcune importanti dichiarazioni a ‘Fox News’ in cui ha attaccato, manco a dirlo, l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden: “Lui è il caos, non io. I mercati crolleranno se non vinco le elezioni“. E poi lancia una grossa provocazione: “Quando ero presidente il mondo mi temeva“.

Presidenziali Usa, i capi di imputazione di Trump

Negli ultimi mesi, però, Trump ha dovuto avere a che fare soprattutto con le aule di tribunale per i quattro processi che lo riguardano. In merito a questo argomento, i suoi due avversari politici repubblicani, hanno già dichiarato di essere pronti a concedere la grazia al tycoon per i 91 capi di imputazione a suo carico.