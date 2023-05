G7 in Giappone: l'esordio della Meloni sui temi più importanti del momento

G7 in Giappone: l'esordio di Giorgia Meloni al summit che deciderà su Ucraina, Cina e sulle nuove sanzioni per la Russia di Putin

Lei è la quinta leader politica che partecipa al G7 in Giappone ed oggi c’è stato l’esordio di Giorgia Meloni sui temi più importanti del momento. La premier ha ricevuto il benvenuto dell’omologo Fumio Kishida in un bilaterale ad Hiroshima. Da quanto si apprende la città giapponese è blindata e ci sono elicotteri che sorvolano la città, in primis il Peace Memorial Mueseum in ricordo della tragedia del 6 agosto 1945.

G7 in Giappone: l’esordio della Meloni

Proprio lì sono in atto proteste. Giorgia Meloni è stata la prima ad arrivare in Giappone ed ha avviato un bilaterale con il suo omologo Kishida. I media spiegano che ai lavori parteciperà anche la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. E i temi “caldi”? In agenda ci sono i dossier Ucraina e Cina, con Usa e Giappone che si aspettano la definizione di un terreno “comune” in ordine ai difficili rapporti con Pechino.

Ucraina, Cina e sanzioni alla Russia

Sulla guerra in Ucraina il mantra è quello di un “sostegno ampio e convinto”. Resta caldissimo il tema di una soluzione “che porti al superamento della crisi, oltre a una conferenza internazionale”. Dal canto suo Volodymyr Zelensky dovrebbe parlare domenica, mentre si attendono misure pesanti contro la Russia a partire del bando all’export di uranio.