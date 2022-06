G7, i leader si riuniscono: diffusa la prima foto di gruppo

Nella cornice delle Alpi bavaresi si sta svolgendo il G7. Al centro la guerra in Ucraina. Un dettaglio della prima foto di gruppo attira l'attenzione.

Nel castello di Elmau, sulle Alpi si sta svolgendo il G7. Durante questo importante vertice sono molti i temi che verranno affrontati a cominciare dalla guerra in Ucraina, ma non solo. In queste ultime ore è stata diffusa “la prima foto di famiglia”.

Lo scatto è stato fatto al termine di una passeggiata, durante la quale i grandi della terra hanno avuto modo di scambiarsi i convenevoli di rito. Un dettaglio dl questo scatto non è però passato inosservato.

G7, diffusa la prima foto di gruppo

Nonostante lo stile dei grandi della terra sia rimasto formale, per l’occasione nessuno di loro aveva la cravatta: “Brutti tempi per i produttori di cravatte”, ha twittato la giornalista Jeanne Perego, mentre un altro utente sempre su Twitter ha commentato “E dopo il senza giacca di Caressa, ecco il senza cravatta del G7”.

Il programma completo del G7

Il programma del G7 sarà quanto mai impegnativo. Dopo la prima giornata di oggi 26 giugno dedicata all’economia globale, verrà dato ampio spazio alle infrastrutture e agli investimenti. Il momento però probabilmente più atteso sarà l’intervento di Zelensky programmato nella giornata di lunedì 27 giugno. Verranno infine invitati da Scholz i rappresentati di Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sudafrica. In questa sede verrà affrontato un tema molto caldo come la sicurezza alimentare globale.