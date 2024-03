Corea del Nord rivela: premier giapponese chiede summit con Kim Jong-un

L’annuncio è arrivato direttamente da Kim Yo-jong, sorella del leader della Corea del Nord, parlando con l’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna. Stando a quanto dichiarato, il premier giapponese Fumio Kishida ha richiesto di tenere un vertice con Kim Jong-un. Ma a quanto pare il governo nordcoreano non sembra così propenso ad organizzare tale incontro.

Un vertice improbabile

Parlando con l’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un, ha rivelato che il Giappone ha richiesto un incontro con il leader della Corea del Nord. Stando a quanto dichiarato, il permier nipponico Fumio Kishida ha espresso il desiderio di poter incontrare al più presto il presidente della Commissione per gli Affari di stato del governo nordcoreano.

Una richiesta che, però, non sarà facile da ottenere, perché Kim Yo-jong ha anche aggiunto che questo incontro sarà improbabile se non ci sarà un cambiamento politico da parte di Tokyo. Non è però chiaro che tipo di cambiamento la Corea del Nord desideri per organizzare questo incontro e al momento non ci sono altre informazioni in merito.

I probabili argomenti

Anche senza altre notizie in merito, non è da escludere che il Giappone sia interessato ad incontrare il leader della Corea del Nord per trattare l’annosa questione dei test missilistici. Solo pochi giorni fa le forze militari nordcoreane hanno lanciato nuove testate ma non è il primo lancio che avviene e che preoccupa non poco i vicini.