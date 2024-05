Guerra in Medio Oriente, Xi Jinping chiede conferenza di pace per Gaza

Guerra in Medio Oriente, Xi Jinping chiede conferenza di pace per Gaza

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una conferenza di pace sulla guerra tra Israele e Palestina. Ha poi ribadito il sostegno di Pechino alla soluzione dei due Stati per risolvere la crisi.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una conferenza di pace sulla guerra israelo-palestinese ribadendo il sostegno di Pechino alla soluzione dei due Stati per risolvere la crisi. “Dallo scorso ottobre, il conflitto israelo-palestinese si è intensificato drasticamente, sottoponendo la popolazione a enormi sofferenze. La guerra non dovrebbe continuare all’infinito. La giustizia non dovrebbe essere assente per sempre” ha dichiarato nel suo intervento al Forum di Cooperazione Cina-Stati Arabi, come riportato da Sky Tg24.

Il presidente ha anche ribadito che la Cina sostiene la creazione di uno Stato palestinese “indipendente che goda di piena sovranità sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme Est come capitale. E sostiene la piena adesione della Palestina all’Onu“. Xi Jinping ha spiegato di essere a favore di una conferenza di pace internazionale ed efficace, aggiungendo che il Paese fornirà altri 500 milioni di yuan per la crisi umanitaria a Gaza. Gli aiuti arriveranno per un totale di 600 milioni di yuan, e Xi Jinping ha deciso di donare anche 3 milioni di dollari all’Agenzia delle Nazioni Unite Unrwa per sostenere le operazioni di assistenza umanitaria d’emergenza a Gaza.

Al-Sisi: “La comunità internazionale metta fine all’assedio israeliano”

Nella riunione è arrivato anche l’appello del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi alla comunità internazionale per mettere fine all’assedio israeliano sulla Striscia di Gaza. Ha chiesto che venga fermato ogni tentativo di costringere i palestinesi a scappare dalla loro terra, sottolineando che serve un impegno serio per la soluzione dei due Stati.

Xi ha dichiarato che la guerra in Medio Oriente non può continuare indefinitamente. “La giustizia non può essere permanentemente assente e la soluzione dei due Stati non può vacillare in modo arbitrario” ha dichiarato spiegando che la Cina continuerà a sostenere l’alleviamento della crisi umanitaria e la ricostruzione post bellica a Gaza.

Xi Jinping e la cooperazione con gli Stati Arabi

Durante il forum, Jinping ha ribadito che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Arabi per risolvere le questioni più caldi, in modo da favorire pace e giustizia. La Cina rafforzerà le sue relazioni con gli Stati Arabi, occupandosi della cooperazione in settori chiave, come petrolio, gas, commercio e infrastrutture, e nei nuovi settori, come l’intelligenza artificiale e le nuove energie. “Più dialogo significa meno confronto e più incisività significa meno estraniamento. La pace, la verità, l’integrità e l’inclusione sono la ricerca comune dei popoli cinese e arabo” ha dichiarato il leader cinese, spiegando che la Cina è pronta a mettere in atto “cinque quadri di cooperazione“.