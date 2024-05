Guerra in Medio Oriente, raid di Israele a Gaza City: morti 10 palestinesi

Ad ormai più di 7 mesi dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, le vittime nella Striscia di Gaza hanno superato quota 35 mila e tantissime di loro sono civili. Donne e bambini, nella maggioranza dei casi, che nulla possono fare per difendersi dai continui ed efferati attacchi israeliani che giornalmente colpiscono l’area, in questo momento, più pericolosa del mondo.

Raid di Israele a Gaza City: l’attacco nella notte

Nelle scorse ore, l’Idf ha sferrato nuovi pesanti attacchi fra le strade di Gaza City: da quanto apprendono fonti arabe, sarebbero morti almeno 10 palestinesi. A raccontarlo per primo è stata ‘Al Jazeera‘, l’organo di stampa arabo che molto spesso fornisce prima di tutti gli altri le ultime notizie su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Alla testata, ha fatto eco poco più tardi anche l’agenzia di stampa ‘Wafa‘ Secondo quanto riferito da questi media, nelle corso della notte, Israele avrebbe sferrato un nuovo attacco che ha avuto come obiettivo Gaza City e che ha ucciso, tra gli altri, molte donne e bambini.

Raid di Israele a Gaza City: l’obiettivo

In particolare, i bombardamenti dell’esercito di Tel Aviv si sarebbero concentrati, questa volta, su un edificio residenziale del centro di Gaza City e lì, i residenti non hanno avuto scampo.