Israele continua a lavorare alla tregua: negoziatori proseguono i colloqui

L'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che è stato dato il via libera ai negoziatori israeliani di continuare a trattare ad una tregua a Gaza insieme al rilascio degli ostaggi.

A quanto pare Israele non ha intenzione di abbandonare il tavolo delle trattative per raggiungere una tregua a Gaza insieme ad un rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas. Questo è quanto rivelato dall’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu, dichiarando ai negoziatori di continuare i colloqui.

Si continua a lavorare alla tregua

L’annuncio è arrivato poche ore fa direttamente dall’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ed ha confermato che il Gabinetto di guerra, durante una riunione terminata nella notte di ieri, ha dato il via libera ai negoziatori di Israele per continuare i colloqui che, si spera, porteranno ad una tregua a Gaza insieme al rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.

Ma non è tutto, secondo alcune fonti che erano al corrente di questa riunione, sembra che il nuovo mandato affidato ai negoziatori abbia un maggiore grado di manovra rispetto al passato, anche se non è ancora ben chiaro cosa questo possa comportare in termini pratici.

Nel frattempo invece alcune fonti egiziane, che sono state citate da diversi media arabi, fanno sapere che il Cairo si è già messa a lavoro prendendo contatti con tutte le parti attive ai negoziati. A questo punto non ci tocca che aspettare e vedere se questa volta si riuscirà a trovare un accordo che possa finalmente portare alla tanto attesa tregua.