Dramma in Missouri: una donna spara alla figlia maggiore e annega il secondo ...

Una donna di 36 anni di nome Ashley Parmeley, ha ucciso i suoi figli. La donna, residente nel Missouri, ha prima sparato alla maggiore di 9 anni e poi ha annegato il minore di 2 anni. Successivamente si è consegnata alla polizia di Festus, confessando i reati.

Donna uccide i figli in Missouri

Una tragedia quella di cui parliamo oggi, che arriva dal Missouri, negli Usa. Qui, una donna di nome Ashley Parmeley ha ucciso i suoi due figli: prima ha sparato alla maggiore di 9 anni e poi ha annegato il piccolo di appena 2 anni.

Poco dopo si è consegnata spontaneamente alla polizia confessando quello che aveva fatto ed è stata tratta in arresto. Ancora non è chiaro il motivo del gesto.

Donna uccide i figli in Missouri: il ritrovamento dei corpi

“Questa è una tragedia per la nostra comunità”, così lo sceriffo della contea di Jefferson ha commentato l’accaduto, incredulo proprio come tutti i cittadini che ancora si chiedono come sia potuta accadere una cosa simile.

Le cause degli omicidi dei due bambini non sono ancora chiare. La piccola di 9 anni è stata trovata senza vita all’interno della vettura della donna.

Quando si è presentata in caserma, Ashley era completamente fradicia e ha raccontato di un incidente avvenuto al Timber Creek Resort, a sud della cittadina, dove poi le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo del secondo figlio della donna, morto annegato.