Un piccolo aereo con a bordo cinque persone si è schiantato sull'Interstate 75 vicino Naples in Florida

Il jet, un Bombardier Challenger serie 600, trasportava cinque persone quando si è schiantato venerdì pomeriggio sull’autostrada a pochi kilometri da Naples.

Aereo precipita sull’autostrada in Florida

Il comunicato è stato diramato dalla Federal Aviation Administration. I funzionari hanno fatto sapere che tre delle cinque persone a bordo sono riuscite a uscire dal velivolo. Il Dipartimento della Sicurezza Autostradale della Florida e l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Collier hanno confermato ai quotidiani locali che due persone sono morte nella collisione. In base alle prime ricostruzioni, il pilota aveva informato via radio che il mezzo aveva avuto un doppio guasto al motore. Le foto e i video diventati ben presto virali hanno mostrato la fusoliera dell’aereo in fiamme ed una grande colonna di fumo estendersi sopra il luogo dell’incidente.

Le dinamiche della tragedia

L’aereo è partito dall’aeroporto dell’Ohio State University di Columbus alle 13:30. L’atterraggio sarebbe stato previsto intorno alle 15:15 a Naples, ma pochi minuti prima la torre di controllo ha ricevuto la comunicazione dal pilota, che ha quindi cercato di effettuare un atterraggio di emergenza. L’impatto, in cui sono rimasti coinvolti anche due veicoli, ha avuto serie conseguenze sulla circolazione autostradale. L’Interstate 75 è stata infatti chiusa al traffico in direzione sud, per permettere alle forze dell’ordine di eseguire le dovute indagini.