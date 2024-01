In Florida è stato approvato un Ddl per vietare i social network a tutti i ragazzi che hanno meno di 17 anni

La decisione della Florida

La Florida ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda l’utilizzo dei social network per i giovanissimi. Il Ddl è stato approvato con 106 voti a favore e solo 13 contrari. Si tratta di una normativa per il divieto di utilizzo delle piattaforme social ai bambini e ai ragazzi che hanno meno di 17 anni.

Florida, le norme sui social

Con questo provvedimento, tutti i social network dovranno eliminare tutti quegli account legati ai giovani con meno 17 anni. Inoltre, dovranno essere utilizzati dei sistemi per fare delle dovute verifiche in tal senso. Ogni informazione su questi specifici account dovrà essere dunque eliminata in via definitiva. Se così non sarà, i genitori dei minorenni potranno intervenire contro il social in questione che non ha rispettato la nuova regolamentazione.

Meta è una di quelle società proprietarie di vari social network. Basta pensare ai più famosi ed utilizzati come Instagram o anche Facebook e Messanger. In questo senso, proprio la società fondata da Mark Zuckerberg, avrebbe richiesto di poter valutare una soluzione differente rispetto a quella presa. Un esempio? Che i ragazzi dovranno richiedere ai genitori di potersi iscrivere al social.