L’ultima mossa social di Chiara Ferragni fa discutere, e non poco. Dopo aver osservato quasi 20 giorni di silenzio a causa della finta beneficenza del pandoro Balocco, l’imprenditrice è tornata attiva. Ovviamente, è online a modo suo.

Chiara Ferragni: l’ultima mossa social fa discutere

Anche se ha assunto un team esperto in comunicazione per ripulire la sua immagine, Chiara Ferragni sta sbagliando ancora. Questo, almeno, è quanto si coglie dal sentiment social. Considerando che lei ha basato tutta la sua carriera sulle interazioni con i fan, l’ultima mossa social lascia basiti. Dopo i 20 giorni di silenzio post scandalo Balocco e il ritorno su Instagram con un low profile, Chiara ha riaperto i commenti ai post. Una buona notizia, se non fosse per le limitazioni.

Chiara Ferragni ha riaperto i commenti ai post, ma non a tutti i fan. Nello specifico, possono commentare soltanto le persone che lei segue, ossia meno di 2000 su quasi 30 mila follower. Il risultato? L’ultimo post dell’imprenditrice è un tripudio di cuoricini, “sei bellissima” e altri elogi. La mossa social è vincente? Pare proprio di no.

Chiara Ferragni: fioccano critiche all’ultima mossa social

Anche se Chiara ha limitato i commenti al post, i fan si sono riversati su Twitter, criticando aspramente la sua ultima mossa social. Si legge: “La Ferragni che pubblica solo commenti con complimenti o neutri, addirittura 77. Immaginate il tenore delle migliaia che hanno nascosto“, oppure “Pagare un’agenzia di esperti in comunicazione per farsi suggerire di permettere i commenti solo ai 1.987 accounts che lei stessa segue. Risultato: 75 commenti in 3 ore. Aiutatemi a dire imprenditrice digitale“, o ancora “La Ferragni limita i commenti. Solo cuoricini e quanto sei bella. È quello che finge di essere. Falsa come i soldi del Monopoli”.