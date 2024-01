Dopo il caso del pandoro Balocco, Chiara Ferragni continua ad avere tutti i riflettori puntati su di sé. Nelle ultime ore, l’imprenditrice si è mostrata sui social con un look da 7,200 euro: si tratta di una nuova strategia anti insulti?

Chiara Ferragni con un look da 7,200 euro: una nuova strategia?

Chiara Ferragni sta vivendo il periodo più difficile della sua vita. L’affaire del pandoro Balocco potrebbe aver definitivamente distrutto la sua immagine e, di conseguenza, la sua professione da influencer. In attesa che la magistratura compia le dovute indagini, la moglie di Fedez è tornata a mostrarsi sui social. Ovviamente, non come un tempo, ma tenendo un low profile. Nelle ultime ore, ha condiviso una serie di foto con un look da 7,200 euro: si tratta di una nuova strategia anti insulti?

Chiara Ferragni: il look da 7,200 euro

La Ferragni indossa una tutina a shorts nera con dettagli rosa confetto di un famoso brand che, stando al sito, costa 400 euro. Ai piedi, ha abbinato a un paio di stivali alti e neri in vernice. La ciliegina sulla torta è la borsa di un’altra casa di moda nota, che viene 6,800 euro. Il look, in totale, supera 7,200 euro. Manca il costo delle scarpe che, di certo, non sono low cost.

Chiara Ferragni: nuova strategia di comunicazione dopo Balocco

Dopo il caso Balocco, Chiara Ferragni ha chiaramente cambiato strategia di comunicazione. Continua a mostrarsi ai fan, ma ha tolto loro la possibilità di dialogare con lei: i suoi post non si possono più commentare.