Europee: Ronzulli, 'transizione ecologica con passi piccoli e decisi'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "Nell’affrontare la transizione ecologica ci vuole equilibrio. Non possiamo cadere nella trappola di cedere a Greta Thunberg o al ‘cardinale’ Timmermans, che ha tentato di ideologizzare la svolta green. C’è bisogno di una politica di piccoli ma decisi passi, e il Governo sta facendo bene". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento 'L’Energia dell’Italia', organizzato a Firenze dall’Anter.

"Serve -ha spiegato- immettere risorse, investire nelle energie rinnovabili, come quella eolica, solare, idroelettrica, e aprendo le porte ad un mini-nucleare pulito e sicuro di quarta generazione, cambiando la mentalità di chi dice no a tutto. È necessaria la semplificazione per installare impianti fotovoltaici sugli edifici privati. Ma è anche importante investire nella cultura e vedo un cambio di passo proprio nelle nuove generazioni. Sono quindi importanti iniziative come quella del 'sole in classe', promossa dall’Associazione nazionale per la tutela delle energie rinnovabili, che premia le scuole che si sono particolarmente distinte nel coinvolgere e sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali”.