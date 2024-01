Dopo quasi venti giorni di silenzio social, Chiara Ferragni è tornata a pubblicare su Instagram. Il caso Balocco deve ancora essere chiarito, ma l’imprenditrice ha voluto mandare un messaggio ai fan.

Chiara Ferragni torna sui social: le prime parole post Balocco

Chiara Ferragni, a distanza di 16 giorni dal suo ultimo post Instagram, è tornata sui social. L’imprenditrice, scesa nel silenzio a causa del pandoro gate, ha prima condiviso una foto, un suo primo piano con la scritta “Mi siete mancati, come state?“, poi ha scritto un messaggio ai fan.

Il messaggio di Chiara ai fan

Nella Instagram Stories successiva al primo piano, Chiara ha scritto:

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

Chiara Ferragni: il ritorno sui social è studiato?

Il ritorno sui social di Chiara Ferragni è studiato a tavolino? La domanda, considerando la protagonista, sorge spontanea. C’è da sottolineare che l’imprenditrice è tornata attiva con due storie Instagram, dettaglio non da poco. Con le storie, infatti, le reazioni dei fan non sono pubbliche, ma fruibili solo dalla proprietaria dell’account. Perché non ha condiviso un post? In questo caso, infatti, il sentiment sarebbe stato palese. A voi le conclusioni.