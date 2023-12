Dopo lo scandalo del pandoro, Chiara Ferragni si è presa una pausa dai social interrotta solo dal tanto discusso video-replica alle accuse in cui si mostrava triste per quanto accaduto. Anche nei giorni del 24 e del 25 dicembre Chiara non si è fatta vedere: non compare nemmeno nelle stories di Instagram di suo marito Fedez.

Il Natale di Chiara Ferragni: feste offline

Uno strano silenzio circonda Chiara Ferragni. Sembra essere un ossimoro, considerata la rilevanza mediatica di cui gode l’influencer, ma gli ultimi giorni hanno raccontato proprio questo. La bufera dello scandalo pandoro ha travolto in pieno l’imprenditrice digitale che ha preferito non mostrarsi online, probabilmente per evitare nuove polemiche. Questo scandalo è coinciso casualmente con il periodo delle feste natalizie, momento in cui solitamente i Ferragnez sono molto attivi dal punto di vista social e per questo sembra strano non vedere Chiara festeggiare insieme a Fedez, Leone e Vittoria.

Il Natale di Chiara Ferragni: l’atteso ritorno

Il rapper ha pubblicato qualche storia Instagram in cui mostra i figli giocare tra di loro, ma di Chiara non c’è traccia. Sicuramente l’influencer era presente nella casa di famiglia, ma ha preferito non farsi vedere restando per una volta dietro alla camera. Ai suoi tantissimi fan, molti dei quali preoccupati per la vicenda, non resta che aspettare di vedere quale sarà la prossima mossa di Chiara e attendere il suo nuovo rientro all’attività social.