Energia, Girotto (M5S): prezzi su, in balia meteo e tensioni

Roma, 16 mag. (askanews) - "In Italia il prezzo dell'energia ci vede ancora in balia del meteo e di altri fattori ingovernabili; sono bastati infatti alcuni giorni di freddo e le tensioni in medio oriente, per far salire del 20% il prezzo del gas, e con esso si è vanificato l'aumento di produzione ...

Roma, 16 mag. (askanews) – “In Italia il prezzo dell’energia ci vede ancora in balia del meteo e di altri fattori ingovernabili; sono bastati infatti alcuni giorni di freddo e le tensioni in medio oriente, per far salire del 20% il prezzo del gas, e con esso si è vanificato l’aumento di produzione del fotovoltaico, grazie alla primavera, ed anzi anche l’elettricità è salita di prezzo. La Spagna invece, che ha puntato decisamente sulle rinnovabili, gode ampiamente della primavera. Il governo italiano invece alimenta un clima di instabilità, che è il male assoluto per gli investitori, che pertanto scelgono altri lidi per i loro progetti, portando quindi posti di lavoro e abbassamento dei costi energetici in altre Nazioni. Il governo rimedi al pasticcio del DL Agricoltura, e emani finalmente il cosidetto FER-X (che però deve essere scritto bene, sennò sarà un ulteriore danno), in modo da tornare a dare un clima di stabilità per operatori e investitori. Viceversa continueremo a pagare caro l’amore di questo governo per il gas”.

Lo afferma in un video Gianni Girotto, Coordinatore del Comitato per la Transizione Ecologica del MoVimento 5 Stelle.