Il negozio di Chiara Ferragni situato a Roma, in via del Babuino, è stato vandalizzato. Il gesto è legato al pandoro gate, che difficilmente i fan le perdoneranno. L’offesa che è stata impressa sulla vetrina non lascia spazio a dubbi. “Truffatrice”.

Chiara Ferragni: vandalizzato il suo negozio di Roma

Mentre Chiara Ferragni continua il suo silenzio social, anche il suo negozio di Roma subisce un duro colpo. Il locale situato in Via del Babuino è stato vandalizzato con scritte che non lasciano spazio a dubbi: “Truffatrice” e “Bandita“.

Chiara Ferragni: cosa ne sarà del suo negozio a Roma?

Soltanto qualche mese fa, Chiara Ferragni inaugurava orgogliosa il suo primo negozio a Roma. All’epoca, l’imprenditrice non immaginava che, da lì a poco, sarebbe stata protagonista del pandoro gate. Adesso che il locale è stato vandalizzato cosa accadrà? Probabilmente nulla: le scritte verranno cancellate e tornerà ad essere operativo.

Come sta Chiara Ferragni?

Secondo una fonte vicina all’ex caporedattrice del TG2 Marietta Milano, Chiara è “distrutta“. La giornalista ha dichiarato: