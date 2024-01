In anticipo di qualche ora, i bambini in casa di Chiara Ferragni e Fedez, hanno festeggiato il Capodanno.

A poche ore da Capodanno 2024, Chiara Ferragni è riapparsa sui social, dopo una pausa a seguito del caso Balocco per il quale ha perso 100.000 follower in una sola settimana. In un video postato dal marito Fedez, l’imprenditrice digitale la si vede indossare un vestito rosso. Chiara è apparsa assieme ai figli che, con altri bambini, festeggiano un Capodanno anticipato!

Chiara Ferragni ha festeggiato il Capodanno in anticipo

Alle 21 in punto, come mostrato dalla Ferragni nel video, Fedez fa partire il countdown e in casa Ferragnez il Capodanno è arrivato con qualche oretta di anticipo. La famiglia di Chiara sembra molto serena, lei stessa e apparsa sorridente e distaccata dalle ultime polemiche scoppiate a causa del precitato caso Balocco.

I provvedimenti dell’Antitrust

In seguito alla vicenda del pandoro “Pink Christmas”, l’Antitrust ha disposto il pagamento di una maxi multa a due società della Ferragni per pratica commerciale scorretta, dal punto di vista penale invece sono state aperte due inchieste: a Cuneo e a Milano.

Vista in pubblico solo una volta

Da quando sono iniziate le polemiche, Chiara è stata vista in pubblico solamente una volta, a Milano, durante la vigilia di Natale, mentre accompagnava i figlioletti a Parco Sempione.