Un video apparentemente ironico, postato da un utente sul nuovo social legato ad Instagram, Threads, riporta una caption agghiacciante che chiama in causa la cruenta morte di Giulia Cecchettin. Il web insorge: “Questo non è black humor, è violenza”.

Giulia Cecchettin, il video su Threads fa discutere: il post

Nel video in questione si vede un ipnotizzante spadellatore di riso cinese che riesce a muovere la padella sul fuoco apparentemente senza toccarla. Fin qui nulla di male, un video ironico come milioni ne vengono postati ogni giorno sul web. A far scanterare i social, però, è stata la caption posta sul video stesso: “Oggi offre Giulia Cecchettin” – il riferimento era al movimento solitario della padella, come se fosse mossa dal fantasma della ragazza uccisa da Filippo Turetta. La pagina Instagram ‘Thatsfabofficial‘, nota per ripostare commenti ironici, ha ripreso il video messo su Threads, stigmatizzandolo: “Questa non è satira, umorismo o black humor. È violenza su violenza“.

Giulia Cecchettin, il video su Threads fa discutere: le reazioni social

“Post vomitevole su Threads di un ragazzo che avrà tra i 16 e i 22 anni, che ha deciso di fare “satira” o “black humor” su una tragedia come quella di Giulia Cecchettin. Ma non è stato l’unico, anzi, i commenti sotto (di altri ragazzi) sono ancora più agghiaccianti, e tirano in mezzo altre vittime di femminicidio, ironizzando sulle loro morti” – commentano indignati gli admin di ‘Thatsfabofficial‘ e gli utenti sembrano dar loro ragione. In pochi attimi, il post si è riempito di persone che stigmatizzano il video originario postato su Threads e concordano sulla visione dei ragazzi di Fab.