Diffuso un nuovo audio di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano di Filippo Turetta. Cosa dice nel messaggio vocale?

In relazione al caso di femminicidio di Giulia Cecchettin, la trasmissione Quarto Grado ha diffuso un nuovo audio inviato dalla vittima ad alcune amiche in cui rivela che vorrebbe scomparire e tagliare definitivamente i ponti con l’ex fidanzato Filippo Turetta ma di avere paura che il ragazzo possa farsi del male.

Femminicidio Giulia Cecchettin, nuovo audio della vittima: “Vorrei scomparire”

“Potrei trovare una scusa parlando della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta dico a Pippo (Turatta, ndr): ‘Guarda, vorrei limitare le nostre uscite’, o ‘Vorrei che ci vedessimo di meno’, così simili, ho notato che lui si appiccica ancora di più“. Sono le parole pronunciate da Giulia nell’audio diffuso da Quarto Grado durante la puntata trasmessa nella serata di venerdì 15 dicembre.

Il messaggio vocale inviato dalla ragazza alle amiche lascia trapelare in modo chiaro che avesse intenzione di mettere un punto ai suoi rapporti con Turetta.

I sensi di colpa per Filippo Turetta

Nonostante la volontà della 22enne di troncare ogni rapporto con l’ex fidanzato, ogni volta che tentava di interrompere i rapporti con lui, il ragazzo diventava più opprimente. Per Giulia, quindi, l’unica soluzione possibile era quella di “sparire” senza dirgli nulla.

“Devo scomparire senza comunicarglielo”, si sente dire a Giulia nell’audio. La giovane vittima di femminicidio, tuttavia, ammette anche che mettere in pratica un simile comportamento la porterebbe ad avere “mega sensi di colpa” perché “ho paura che possa farsi male”.

“Devo sparire pian piano perché, ogni volta che lo dico, lui si spaventa. Ma allo stesso tempo non so come gestire questi sensi di colpa”, spiegava Giulia, esprimendo il timore che Turetta potesse compiere un gesto malato.