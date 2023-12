Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare a breve, ma non ha mai potuto finire il suo percorso di studi a causa di quello che le è accaduto. Il gesto efferato di Filippo Turetta ha spezzato i suoi sogni e ha fatto terminare la sua vita: l’Università ha deciso comunque di consegnarle l’attestato.

Giulia Cecchettin, la data della consegna della laurea

Il prossimo 2 febbraio, sarà la famiglia di Giulia Cecchettin a ritirare la laurea che l’Università di Padova ha deciso di dare alla ragazza per i suoi studi che aveva portato avanti fino al tragico momento del femminicidio. “Il Senato Accademico di Padova ha approvato la delibera che le conferisce il titolo alla memoria“ – spiega su X il ministro dell’Università Annamaria Bernini – “Questo non riempie l’enorme vuoto che la sua tragedia ha lasciato nella famiglia, nella comunità e in tutti noi. La laurea sarà sua, l’ha guadagnata, le mancava solo la discussione e siamo profondamente onorati e grati alla famiglia per averci permesso di darle il riconoscimento che le spetta di diritto.”

Giulia Cecchettin, le parole del ministro Bernini sulla laurea

Il ministro prosegue ancora parlando dell’educazione da impartire ai ragazzi, aspetto fondamentale che può limitare la diffusione di altri casi simili a quello di Giulia: “Educhiamo i nostri ragazzi al rispetto. Educhiamoli ai sentimenti. Per il contrasto alla violenza contro le donne siamo tutti coinvolti. Non c’è altra strada”. Infine, un ringraziamento alla famiglia Cecchettin: “Grazie al papà, alla sorella e al fratello di Giulia per l’impegno e le parole che in queste settimane stanno spendendo per la comunità”.