Caso Cecchettin, Turetta incontra i genitori: "So che non mi perdonerete"

Caso Cecchettin, Turetta incontra i genitori: "So che non mi perdonerete"

Filippo Turetta ha incontrato i suoi genitori in carcere, e sempre da lì potrà assistere ai funerali di Giulia Cecchettin dalla televisione.

Filippo Turetta ha incontrato i suoi genitori

Rinchiuso per l’ottavo giorno nel carcere di Verona Montorio per il brutale omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, il 21enne Filippo Turetta ha potuto rivedere i suoi genitori. Nel colloquio avuto con Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, durato circa un’ora, stando a quello che è emerso, l’omicida avrebbe ripetuto ai genitori le parole già usate con i magistrati:

«Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi» – dopodiché i genitori hanno lasciato il penitenziario in lacrime, promettendo di tornare a fargli visita.

Turetta potrà assistere ai funerali della sua vittima

Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, si svolgeranno i funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina a Padova, ed è prevista un’enorme affluenza. Le stime contano circa 10mila persone, tra le quali potrebbero figurare anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella.

Dalla prigione, se vorrà, anche lo stesso Filippo Turetta potrà seguire le esequie della sua ex fidanzata e vittima, che ha brutalmente assassinato a coltellate, dalla televisione.