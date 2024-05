Primo maggio, La Russa in visita alle truppe italiane in Polonia

Primo maggio, La Russa in visita alle truppe italiane in Polonia

Malbork (Polonia), 2 mag. (askanews) - Il primo maggio 2024, nel giorno della festa del lavoro, il presidente del Senato Ignazio La Russa, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è recato in visita alla base aerea di Malbork, in Polonia, ...

Malbork (Polonia), 2 mag. (askanews) – Il primo maggio 2024, nel giorno della festa del lavoro, il presidente del Senato Ignazio La Russa, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è recato in visita alla base aerea di Malbork, in Polonia, per incontrare i piloti e le donne e gli uomini del contingente italiano impegnato nelle operazioni di controllo e salvaguardia del fianco nord-est della NATO.

“Il primo maggio – ha detto La Russa – si festeggia la festa del lavoro; il vostro è, assolutamente, un lavoro ma è un lavoro che non si può svolgere se non c’è la passione, è un lavoro che non si può svolgere se non c’è, accanto alla passione, la capacità operativa, se non c’è, accanto alla passione e alla capacità operativa, un sentimento di appartenenza all’Italia che rende sopportabile anche ogni difficoltà lontano da casa, lontano dalle proprie famiglie, lontano dalla propria terra. Io sono orgoglioso di potere, per qualche qualche ora, stare insieme a voi e sentirmi, lontano dall’Italia, più vicino al cuore dell’Italia. Grazie veramente di cuore”.

Prima di recarsi in Polonia, il presidente del Senato ha presenziato, nella base aerea di Rivolto (Ud), all’ultima esercitazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale in vista della stagione 2024 che vedrà le “Frecce Tricolori” esibirsi in un tour in Nord America, dedicato a tutti gli italiani che vivono lontano dal nostro Paese.

(Immagini: Senato Tv)