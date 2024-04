Calcio: Roma a Lega A, 'giocare con Atalanta di lunedì e posticipare finale Coppa Italia'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Roma ha scritto una lettera alla Lega di Serie A, in cui chiede di giocare la sfida di campionato a Bergamo contro l'Atalanta di lunedì, (al momento è in programma domenica 12 maggio) con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia del 15 ma...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – La Roma ha scritto una lettera alla Lega di Serie A, in cui chiede di giocare la sfida di campionato a Bergamo contro l'Atalanta di lunedì, (al momento è in programma domenica 12 maggio) con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia del 15 maggio all'Olimpico di Roma tra i bergamaschi e la Juventus. La protesta avanzata dal club giallorosso arriva perchè la Roma ritiene che vengano usati due pesi e due misure e chiede la parità di diritti con l'Atalanta. Entrambe le squadre saranno, del resto, impegnate nelle semifinali di Europa League.

La Roma ha chiesto alla Lega che la partita si giochi di lunedì (come è già stato accordato per Atalanta-Salernitana) e non di domenica (quando invece si giocherà Roma-Juventus), con l'esigenza di tutelare e garantire l'integrità del Campionato di Serie A. La Lega Serie A oggi dovrebbe comunicare anticipi e posticipi della 17esima giornata di ritorno, in programma l'11 e il 12 maggio.