Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, avrebbe dovuto laurearsi giovedì in ingegneria all’Università di Padova. La laurea comunque si terrà secondo la rettrice, nei tempi e modi che vorrà la famiglia.

Le parole della rettrice dell’università

Ha detto la rettrice Maddalena Mapelli durante un convegno nell’aula magna dell’università iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin: “Giulia doveva laurearsi giovedì scorso, il suo cognome, Cecchettin, era a la prima studentessa attesa alle 8 e mezza per una laurea di ingegneria. Una laurea che ci sarà, ci sarà di sicuro.”

Ha poi aggiunto: “Questo però è il momento di rispettare il dolore dei famiglia, del papà e dei fratelli di Giulia. Quando sarà il momento contatteremo la famiglia per una cerimonia con le tempistiche e le modalità che la famiglia vorrà accettare.”

Il dolore di Gino Cecchettin

Torna a parlare anche il padre di Giulia, dopo la fiaccolata di domenica sera in onore della figlia. “Non provo rabbia, non provo nulla.” Dice. “Io penso alla mia Giulia che per me ormai non c’è più. Domenica alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani.”